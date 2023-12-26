من يناير 2011 وحتى يونيو 2013.. "شاهدٌ من أهلها" كتاب يرصد أيام الدم والنار

"شاهدٌ من أهلها".. هذا العمل الأدبي الفريد يقدِّمُ فيه العميد "خالد سلامة" رؤيتَهُ أو بتعبيرٍ أدقّ شهادَتَهُ على وقائع رأيناها جميعًا، حيث الأحداث التي وقعت في مصر منذ 25 يناير ٢٠١١ وحتى 30 يونيو ٢٠١٣.

العميد والكاتب خالد سلامة ضابط شرطة مصري عاصر الأحداث عن قرب التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة الصعبة في التاريخ المصري المعاصر والتي تضمنت مواجهة الشعب المصري العظيم لجماعة الإخوان الإرهابية وسيرة العديد من ضباط الشرطة الابطال الشهداء

كثير منا نظر إلى الأحداثَ من جهةٍ أو ضفةٍ واحدة، فإذا بكاتبنا هنا في هذه السيرة والمسيرة يكشفُ لنا تفاصيلَ الأحداثِ ذاتها ولكن من الضفّةِ المقابلة.

كتاب "شاهد من أهلها" الكاتب العميد خالد سلامة اصدار مركز إنسان للنشر والتوزيع قريبًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024