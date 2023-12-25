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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في مياه النيل بطلخا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص طافية بمياه النيل بنطاق مدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ  لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالى بالعثور علي جثه طافية  في مياه النيل بنطاق مدينة طلخا.

و على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري إلى مكان البلاغ حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الانقاذ النهري  وبالفحص تبين أنها لرجل فى حالة تعفن ولم يتم العثور علي أي أوراق تبين هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها لبيان وجود شبه جنائية من عدمه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه لتحديد هوية صاحب الجثه وظروف وملابسات الحادث.

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