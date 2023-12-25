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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم تحصد مركز ثالث جمهورية فى بطولة التايكوندو"صور"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "توجية التربية الرياضية" في بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس الثانوية بنين بنادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة، وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز الطالب كريم محمد شحاته، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية  في وزن ٥٩ كجم - مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية  بغرب الفيوم.

وفاز الطالب عبد الله قطب اسماعيل، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في وزن ٧٨ كجم - مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بغرب الفيوم.

وفاز الطالب محمد كمال عبد الستار، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في وزن +٧٨ كجم - المدرسة الرياضية بنين بالفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين فى البطولة، ورسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة من محافظة الفيوم، هشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، والدكتورة سامية عبدالتواب موجه أول المديرية، والكابتن محمود مصطفى مسؤل النشاط بالمديرية، والكابتن مصطفى عبد العظيم والكابتن محمد حسن.

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