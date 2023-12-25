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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية قوامها 40 جنديا شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها 40 جنديا في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان منفصل أكدت "القسام"، تمكن مقاتليها من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".

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