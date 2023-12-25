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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بالتوصل لاتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية
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رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمل المملكة في إنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار.

وشدد القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الاثنين/، على أن الأردن يدعم كل جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن.

اليمن هانس جروندبرج الخارجية الأردنية