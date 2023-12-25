الصحة العالمية: الأطفال يتضورون جوعا في غزة.. ونحاول تمرير المساعدات عبر مصر

قالت الدكتورة مارجريت هاريس متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ 9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة بأكمله، والمستشفيات الأكبر عمل بـ3 أضعاف سعتها، مواصلة: "نحاول تمرير المساعدات عبر مصر، وهذا أمر صعب جدا لأن الوضع غير آمن بالمرة".

وأضافت "هاريس"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد: "هناك سرير لكل 3 مرضى في المستشفى، حيث ينام المرضى على الأرض ولا توجد أسرة كافية، ونعمل بـ250% من السعة، وهناك أشخاص يحتاجون إلى رعاية مركزة، وعدد الأسرة في العنايات المركزة منخفضة للغاية".

وتابعت المسؤولة الأممية: "هناك 2 مستشفى ميداني، إحداها من الأردن، وبهما 200 سرير وتعمل بقصارى جهدها، ولكن هناك احتياج لأعداد أكبر من المستشفيات والأسرة، ونرى أعدادا كبيرة من الحالات المصابة بالأمراض التنفسية، وهناك أناس يتضورون جوعا ولا يجدون مياه وبخاصة الأطفال، وهذه الأمراض قد تقتل الأطفال، وهناك نحو 150 ألف من الأمراض التنفسية وإصابات كثيرة بالإسهال، وهذا الأمراض تحدث لأن الشعب الفلسطيني يعيش في أماكن مكتظة بالسكان، والهواء ملوث".

