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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد وصفه بالفاشل.. أزمة بين باتشيكو والصحفيين المصريين في مؤتمر بيراميدز وفيوتشر

باتشيكو في المؤتمر
باتشيكو في المؤتمر الصحفي
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نشبت أزمة بين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، والصحفيين المصريين، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام فيوتشر، بالسوبر المصري.

ووصف أحد الصحفيين باتشيكو بالفاشل، عقب تعثره في التأهل لنهائي بطولة السوبر، المقامة حاليا في الإمارات، خاصة في ظل توفير الإدارة له كافة سبل النجاح.

وجاء وصف الصحفي لباتشيكو بالفاشل، بعدما انفعل المدرب البرتغالي على أحد الصحفيين بسبب توجيه له سؤال عن إمكانية تفكيره في الرحيل عقب الخسارة من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والتعثر في التأهل لنهائي السوبر المصري.

البرتغالي جايمي باتشيكو فيوتشر