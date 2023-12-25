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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل اقتصادي: أسعار النفط فى نهاية 2023 تسير نحو الاستقرار الملحوظ

المحلل الاقتصادي
المحلل الاقتصادي أحمد نجم
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قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم، إن سوق النفط شهد توترات شديدة السنوات الأخيرة الماضية نتيجة الأزمات الكثيرة التي شهدها العالم مؤخرًا بداية مع أزمة كورونا، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المحلل الاقتصادي أحمد نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أن خفض إنتاج النفط من قبل المملكة العربية السعودية أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وبالتالي التأثير على السوق بصورة مرتفعة، لذا يمكن القول أن ٢٠٢٣ كانت أسعار النفط بها مرتفعة بصورة كبيرة.

أضاف في حديثه، أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على زيادة معدلها الإنتاجي من النفط في الجزء الأخير من عام 2027، وبالتالي يمكن القول أن أمريكا تعمل على سد العجز الذي سببته المملكة العربية السعودية، معبرًا: "أسعار النفط في نهاية ٢٠٢٣ تسير نحو الاستقرار بصورة كبيرة".
 

المحلل الاقتصادي أحمد نجم سوق النفط الأزمات الكثيرة التي شهدها العالم