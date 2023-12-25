الكرملين: بوتين وباشينيان يجريان محادثات خلال قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ستتاح لهما فرصة للتحدث على هامش الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومؤتمرات القمة لرابطة الدول المستقلة".

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول محادثات فردية بين بوتين وباشينيان -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "ستتاح لهم فرصة كبيرة للحديث على هامش الأحداث المقبلة في سان بطرسبرج اليوم وغدا".

وكان قد أعرب رئيس الوزراء الأرميني عن رفضه لحضور فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة حيث غاب عن قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك في نوفمبر الماضي؛ نظرًا أن المنظمة "لا تفي بالتزاماتها تجاه أرمينيا".

وفي سياق آخر، أعلنت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية "روسيلخوزنادزور"اليوم الاثنين، أن موسكو تصدر القمح ومشتقاته إلى 100 دولة منذ بداية العام الجاري 2023.

وقال رئيس مركز تقييم جودة الحبوب الروسي رسلان كاسانوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن "مختبرات مركز تقييم جودة الحبوب الروسي فحصت نحو 60.2 مليون طن من منتجات الحبوب المصدرة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الدول المستوردة، في حين تم نقل شحنات الحبوب الروسية والمصنعة إلى 100 دولة".

وأشار إلى أن الأقسام المعنية داخل مركز تقييم جودة الحبوب الروسي بدات العمل هذا العام على تقييم سلامة وجودة الحبوب، فضلًا عن إجراء الحجر الصحي النباتي في الأراضي الروسية الجديدة مثل مناطق زاباروجيا وخيرسون، وجمهورية لوهانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان قد أعلن وزير الزراعة الروسى ديمتري باتروشيف في نهاية نوفمبر الماضي، أن روسيا بامكانها تصدير أكثر من 65 مليون طن من الحبوب بناءً على الانتاج من الموسم الزراعي الحالي.