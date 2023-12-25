محافظ الشرقية يقرر تخفيض القيمة الإيجارية لأصحاب المحال التجارية والأكشاك

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، تخفيض القيمة الايجارية لأصحاب المحال التجارية والاكشاك التابعة لمجلس مدينة أبو كبير والمقامة بشارع مصطفي كامل بجوار سور السكة الحديد، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية وحفاظًا على استقرارهم الأسري.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أصحاب المحال التجارية والاكشاك المقامة بجوار سور السكة الحديد بعد افتتاحه بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفي أبو كبير المركزي في حضور عدد من نواب البرلمان مطالبين بتخفيض القيمة الايجارية والتي تم زيادتها طبقا للقانون ونظرًا لطبيعة كل منطقه، ليقرر المحافظ تخفيض القيمة الايجارية لتصبح 50 جنيها للمتر مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم واستمرار نشاطهم التجاري بما يضمن لهم حياه كريمة.

قدم أصحاب المحال التجارية والأكشاك خالص الشكر وعظيم التقدير لمحافظ الشرقية للاستجابة لمطلبهم والموافقة على تخفيض القيمة الايجارية للمحال التجارية والاكشاك الخاصة بهم حرصًا منه على مساعدتهم في تحمل نفقات المعيشة ومتطلبات الحياه.