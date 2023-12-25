الأندية السعودية تتصارع من أجل ضم نجم ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن تجدد العروض السعودية مع أحد أهم لاعبى ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن الأندية السعودية وعلى رأسها ناديي الأهلي والاتحاد، عادا لمحاولة الحصول مجددا على توقيع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى.

وأكد التقرير أن الناديين، مستعدان لتجديد عرض الصيف الماضي، الذي كان يتضمن حصول الكرواتي على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، بشرط أن تتم الصفقة خلال 10 أيام.

وكشفت الشبكة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لن توافق على تلك الصفقة حتى لو وافق مودريتش على الرحيل خلال الشتاء، فإن ريال مدريد نفسه من سيعطل الصفقة، لأن الكرواتى أحد أكثر البدلاء الموثوق فيهم بصفوف الميرنجي هذا الموسم، ومن الصعب التخلي عنه.

وفى حال الحصول على رفض جديد، ستؤجل الأندية السعودية مفاوضاتها مع مودريتش للصيف المقبل، عقب انتهاء عقده، حسبما أكد التقرير.