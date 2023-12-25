محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام للخدمات الزراعية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الخدمات الزراعية بمديرية الزراعة لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات التنظيم والإدارة والصحة، المستشار القانوني، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لـ (7 ) من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون بالدفع بالكوادر والقيادات الشبابية وتمكين المرأة بعدد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري بالمحافظة والمشاركة في صنع إتخاذ القرار في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنساء المصري كونه أساس تحقيق التنمية والتقدم.

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