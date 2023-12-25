تجديد اعتماد الأيزو لكليتي العلوم والطب بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح كليتي العلوم والطب لشهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد ايجاك والمنتدي الدولي للإعتماد IAF، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات.

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور حسان النعماني، كليتي العلوم والطب على هذا الإنجاز المتميز، موضحاً أن ذلك جاء بناء على توصية الشركة المانحة بالموافقة على تجديد الثقة ومنح شهادة الأيزو للكليات، مما يبرهن على استيفائها لمعايير التميز لنظامها الإداري ومطابقة جميع إداراتها المستهدفة للنظم والاشتراطات المحددة لهذا الشأن، مضيفاً أن ذلك يساهم في زيادة القدرة التنافسية لرفع مستوى تصنيف الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا المنح يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة من قيادات الجامعة وإدارة الكليات ذات الدرجة العالية من الكفاءة، إلى جانب تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوى كافة القطاعات بالجامعة.

وأوضح الدكتور جمال سرور، أن جامعة سوهاج هي الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التى تطبق الايزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإدارى وعدد 7 كليات، مؤكدًا على أن هذا الانجاز يأتى نتيجة حرص قيادات الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

وأشار سرور إلى أن فريق العمل ضم كلاً من الدكتور مهندس عمرو أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المانحة، وفريق المراجعين الدكتور مهندس محمد أحمد عثمان مدير منح شهادات الاعتماد، والدكتورة منال درويش و المهندس أحمد كمال، ومن الشركة العربية للإستشارات والنظم وهي الشركة المؤهلة استشاري الشركة الدكتور محمد أمين، وبحضور كلاً من المديرين التنفيذيين للايزو بكليتي العلوم والطب وأمناء الكليات.