رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، أعمال القافلة الطبية المتنقلة، التي أطلقتها الجامعة - بالاشتراك مع معهد جنوب مصر للأورام- للكشف المبكر على الأورام السرطانية؛ "الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم" لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة؛ والمستمرة حتى الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤؛وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

تأتي هذه القافلة؛ في إطار المبادرات الرئاسية؛ للكشف عن الأورام السرطانية؛ "الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم"، والتي أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصرية؛ فى شهر يونيو ٢٠٢٣.

وخلال تفقده لأعمال القافلة، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية، والمادية، وإطلاق القوافل، والحملات، والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها، ومسؤولياتها المجتمعية، ومساندة الدولة، ودعم جهودها التنموية الشاملة، والمستدامة.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بصحة كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب؛ من خلال إطلاق القوافل، والمبادرات الطبية، والتي تقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوي؛ على دعم الجامعة، ومشاركتها، في كافة المبادرات الرئاسية الصحية؛ الهادفة إلى تعزيز القطاع الصحي، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الصحة العامة؛ مشيداً بجهود تلك المبادرات في الفحص المبكر للأمراض، وتقديم الخدمات الطبية، والعلاجية اللازمة؛ لمنع تفاقمها، أو الإصابة بمضاعفاتها، وذلك وفق أحدث الإرشادات، والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً.

تأتي القوافل الطبية المتنقلة بكليات، ووحدات الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان مسعد زكي عميدة معهد جنوب مصر للأورام بالجامعة ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وأوضح الدكتور محمد أبو المجد وكيل معهد جنوب مصر للأورام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق أعمال الحملة؛ خطوات الحصول على خدمات المبادرة، والتي تبدأ بالتوجه إلى مقر القافلة، وملء استبيان ، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان؛ معرفة المرض المستهدف الكشف عنه، وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه، يتم تحويل الحالة إلى المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات وزارة الصحة؛ لإجراء الأشعة، والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات؛ لاتخاذ قرار العلاج.

جدير بالذكر؛ أنه من المقرر أن تتوجه القافلة غداً الثلاثاء الموافق٢٦ /١٢ إلى القرية الأولمبية، والأربعاء ٢٧ /١٢ إلى المدينة الجامعية/ بنين، والخميس ٢٨ /١٢ إلى كلية الآداب، والأحد ٣١ /١٢ إلى كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والإثنين الموافق ١ /١ /٢٠٢٤ إلى كلية الخدمة الاجتماعية،والثلاثاء ٢ /١ / ٢٠٢٤ إلى كلية التربية النوعية.