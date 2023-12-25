الليلة.. افتتاح معرض "عشق الأماكن" لعلى محمد نور بالأوبرا

تفتتح دار الأوبرا المصرية معرضا للفن التشكيلي بعنوان "عشق الأماكن" للفنان علي محمد نور، وذلك في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، بقاعة زياد بكير للفنون بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا انه من المقرر أن تستمر فعاليات معرض الفن التشكيلي "عشق الأماكن" حتى يوم السبت، المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المعرض يضم نحو 20 عملا فنيا تم تنفيذها بتقنيات الطباعة بالأساليب اليدوية والحديثة لإبراز تأثيرات الألوان والملمس منها النقل الحراري، الشاشة الحرارية والرسم المباشر على الأقمشة.

ولفتت الأوبرا إلى أن الأعمال المعروضة تتناول العلاقة الوجدانية بين الإنسان والأماكن، ودور الفن في التعبير عنها، وكيف يمكن للأماكن أن تلهم الفنان تصاميم ونماذج إبداعية متنوعة تؤدى لعشقها، وتنعكس جماليات تلك الأماكن في التصاميم النهائية، وتصبح القطعة النسجية حالة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتحمل في نسيجها قصصا وذكريات وعواطف لا تنسى.

الفنان علي محمد نور، يعمل مدرس طباعة المنسوجات - بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، حاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية - تخصص طباعة المنسوجات كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، سبق له العمل في مجال تصميم الأزياء والجرافيك، وشارك في التدريب وتحكيم الأنشطة الفنية بمراكز الفنون جامعة الأزهر، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية من أهمها المهرجان الثاني للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس وله العديد من المعارض الفردية.

