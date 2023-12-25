العمل: تنسيق وتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاء مع مجموعة من أصحاب الشركات والمستثمرين بمقر المديرية، وذلك لتعزيز العلاقات بين اصحاب الاعمال والمديرية لخدمة طرفى العملية الانتاجية وتوفير الاستقرار والامان للعاملين بالشركات ، وتشجيع الإستثمار وتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى التنسيق والتعاون مع الشركات والمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتطبيق أحكام القانون ، والقيام بدورها فى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة ، ان هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الإستقرار فى أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف مدير المديرية ، أنه خلال للقاء أكد على أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل على حل أى مشكلة قد تواجه المستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذلك العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحة تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.

وأكد مدير المديرية على تفعيل قرار المجلس القومي للاجور والكتاب الدورى لوزير العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور اعتباراً من الاول من يناير 2024 في جميع القطاعات دون أي استثناء ، كما أكد ايضا أنه جرى وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي ظهرت نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وضرورة تنفيذ جولات خارجية للمديرية، مع عدد من الشركات ، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال ، فضلا عن عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات .

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