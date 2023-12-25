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الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

برنامج تدريبى لشباب المنيا فى مجال التسويق الإلكتروني

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افتتحت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، الدورة التدريبية المجانية فى مجال التسويق الإلكتروني ، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية ، بالإشتراك مع برنامج الأغذية العالمى WFP  التابع للامم المتحدة ، والتى سوف تستمر لمدة 22 يوم تدريبي للشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي ، وتمنح الشباب الفرصة للاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحسين فرص عملهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، ان تلك الدورات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم ، وأضافت مدير المديرية أنها شهدت افتتاح الدورة بحضور احمد مختار من برنامج الأغذية العالمي، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، كما قامت مدير المديرية بتفقد باقى الدورات التدريبية المنفذة بمركز التدريب المهنى ، مؤكدة على ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث ..

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