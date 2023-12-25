مديرية "بورسعيد" تشارك فى احتفال المحافظة بالذكرى 67 للعيد القومي

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى فعاليات احتفال المحافظة بالذكرى 67 للعيد القومي للإنتصارعلى العدوان الثلاثي، بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد ، وذلك من خلال وفد برئاسة مدير المديرية ، بحضور اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة ، فى ضوء قيام المديرية بدورها تجاه المجتمع بالمشاركة فى الفعاليات الوطنية بالمحافظة بما يسهم فى تفعيل الروابط والعلاقات بينها وبين الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبناء المحافظة ..

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، ان ذلك ياتى تفنيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديرية واجهزتها التابعة لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى لتحقيق هذا الهدف ، ونوه مدير المديرية ان تلك الاحتفالية تاتى فى ذكرى إنتصار مدينة بورسعيد على العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر 1956 وكان لأهالي بورسعيد ورجالها الفضل الكبير فى الإنتصار ، وخروج ووقف العدوان لبسالة شعبها والمقاومة الشعبية التى أرهقت العدو ، مقدماً التحية لأرواح الشهداء، والمجد لوطن سيظل انتصاره فى بورسعيد عام 1956 عيداً نحتفل به، ويحتفل به معنا كل أحرار العالم كل عام ..

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