وزارة الزراعة تتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.. وخبراء: خطوة جيدة لمواكبة عصر التكنولوجيا.. والاهتمام بالفلاح المصري يزيد الإنتاج

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة فى إطار مصر الرقمية.

وأضاف أنه تم وضع حلول للمشاكل التي تواجه منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يومًا، ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.

أوضح القصير، أنه تم تفعيل منظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيًا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، مشيرًا إلى أنه إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة الفلاح.

وأكد القصير، على أهمية الكارت وضرورة العمل على تطوير بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.

وأشار القصير، إلى أن الوزارة نجحت فى ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونيًا على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

وفي هذا السياق يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي خطوة جيدة للنهوض بالقطاع الزراعي في جميع المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز وغيرهما من المحاصيل التي يعد استهلاكنا عالي للغاية فيها مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تعد من أقوى الدول الزراعية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بفضل الكوادر الموجودة لدينا ولكن ينقصنا الإدارة الجيدة خاصة وأن تقدم التكنولوجيا في الزراعة متأخر للغاية مقارنة بالدول الأخر.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن إطلاق كارت الفلاح سىعد بشكل كبير في تطوير المنظومة خاصة في القضاء على السوق السوداء التي كانت تتربع على عرش تجارة الأسمدة في مصر موضحًا أن كارت الفلاح الذكي له ايجابيات عديدة.

وأضاف المالكي، لابد من تطوير منظومة كارت الفلاح بشكل أكبر وتعميمه على جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد التي يعاني فيها الفلاح من نقص الأسمدة والتقاوي والمبيدات مما يجعل تلك النواقص تؤثر بالسلب على الإنتاج المحلي، لذلك فإن أهم خطوة هي دعم الفلاح المصرى ومدة بجميع المنتجات التي يحتاجها وعدم تركه فريسة للسوق السوداء.