إذا تم رفض طلبك.. اتبع هذه الخطوات للحصول على معاش تكافل وكرامة

أصبح برنامج معاش تكافل وكرامة منذ إطلاقه ركيزة مهمة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة، ويوفر هذا البرنامج الحكومي دعمًا اجتماعيًا للأسر من خلال تقديم مساعدات مالية تساهم في تحسين معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية.

ويبحث كثير من المواطنين عن أسباب رفض التحاقهم ببرنامج تكافل وكرامة، أو وقف المعاش وفي هذا التقرير تقدم لكم “البوابة نيوز” أسباب رفض معاش تكافل وكرامة أو إيقافه

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

ـ ملكية أرض زراعية “نصف فدان فأكثر”

ـ إيجار أرض زراعية “فدان فأكثر”

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر “مسجلة أو غير مسجلة”

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة “ثلاثة أو أكثر”

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي “باشتراك تأمينى”

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي “بدون إشتراك تأمينى” بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه “مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع”

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل “قبل أو بعد القبول بالبرنامج”

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحده الاجتماعية “تجميد لحين التحقق”

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن “تجميد لحين التحقق”

طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة

إذا لم يكن لديك أي من هذه الموانع لصرف معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى وجود انطباق الشروط وهي

أن لا يكون الزوج/الزوجة او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك

إجراءات الإشتراك ببرنامج معاش تكافل وكرامة

إذا توفرت كل هذه الشروط يمكنك القيام بالتالي