بعد الإفراج عنها.. قرار جديد بحبس سما المصري سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم الاثنين بحبس المطربة والراقصة الاستعراضية سما المصري لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه،

وذلك في القضية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح مستأنف اقتصادي والمتهمة تم تنفيذ عقوبة سنة في تلك القضية وانهت العقوبه بالافراج بتاريخ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

وبتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ تم تغليظ العقوبه امام دائره النقض لسنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجورفي الطعن رقم ٤٥٤٥ لسنه ٩٢ قضائية

وكانت الأجهزة المعنية أفرجت الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنه وبعد تغليظ العقوبة لسنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، تم الفبض عليها لاستكمال المده المحدده في النقض في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.



كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.