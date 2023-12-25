برلمانية: ملف الثروة السمكية في مصر واحد من أهم مصادر الدخل القومي

استعرضت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها ومن أكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لحل ملف مشاكل الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى، لا سيما إنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وقالت النائبة إن ملف الثروة السمكية فى مصر وهو واحد من أهم مصادر الدخل القومى، فضلا عن أنه مصدر من مصادر البروتين والأمن الغذائي والذى يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية، كما انه يقام عليه صناعة كبيرة جدا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بطلب المناقشة العامة لهذا الملف واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه لأن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.