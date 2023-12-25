بالفيديو.. أستاذ علم اجتماع: قلق الطلاب قبل الامتحانات أمر طبيعي

قالت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قلق الطلاب قبل الامتحانات أمر طبيعي ومنطقي للغاية، إذ إنهم يكونون مقبيلن على اختبار له نتيجة، وبالتالي هم مسئولون أمام والديهم، مؤكدة ضرورة عدم زيادة القلق عن الحد الطبيعي الذي يحفز على العمل والاجتهاد.

وأضافت "أمل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه في حالة شعور الطالب بالقلق، يجب على الأهالي عدم المقارنة بينهم وبين أبناء أقاربهم والجيران وهكذا، موضحة أن الذكاء أنواع ودرجات، فمن الممكن أن يكون طالب ذكي للغاية ومتفوق في الدراسة بينما أخوه لديه ذكاء اجتماعي عالي، فكل منهما يتميزان في مجالات مناسبة لهما.

وتابعت، أنه ليس من الطبيعي أن يكون كل الأبناء سوبر بالمذاكرة والتحصيل الدراسي، فلكل طالب قدراته الذهنية، ووفقا لآخر إحصائية هناك 80% من الطلاب متوسطين بالتحصيل الدراسي، 20% من الطلاب إما متفوقين أو ضعاف المستوى، مشيرة إلى أن المقارنات بين الطلاب وبعضها يحبطهم نفسيا حتى لو كانوا مستعدين للامتحان.