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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفصائل الفلسطينية: قصفنا تمركزا لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أكدت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت تمركزًا لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت الفصائل، أمس السبت، أعلنت عن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة، وبيّنت وقوع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في المنطقة شمالي قطاع غزة.

وقالت إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية في منطقة جحر الديك، شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مضيفة أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات وقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المستعرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

الفصائل الفلسطينية قطاع غزة القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال إسرائيل