بالأسماء.. إصابة 11 عامل بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 11 عامل بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخري نصف نقل على طريق التحدي في اتجاه الصحراوي بمحافظة البحيرة، تم تحويل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق التحدي وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل " جامبو"، بأخري نصف نقل وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من: "ع.م، يبلغ من العمر 40 سنة، ع.أ، يبلغ من العمر 26 سنة، ح.ع، يبلغ من العمر 24 سنة، ك.ج، يبلغ من العمر 21 سنة، ع.أ، يبلغ من العمر 45 سنة، ر.ر، يبلغ من العمر 26 سنة، ه.ع، يبلغ من العمر 33 سنة، ح.ح، يبلغ من العمر 32 سنة، ع.ج، يبلغ من العمر 27 سنة، س.م، يبلغ من العمر 28 سنة، أ.م، يبلغ من العمر 32 سنة"، جاري إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.