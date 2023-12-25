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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حكام مباراتي اليوم الإثنين في الدوري الممتاز

الحكم محمود ناجي
الحكم محمود ناجي
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

واصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة التاسعة وذلك بعد تعادله أمام بلدية المحلة 2-2.

ويتواجد بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، ويليه زد في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم المصري البورسعيدي ثالثا برصيد 15 نقطة.
ويحتل الأهلي الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة، المركز الرابع برصيد 14 نقطة فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

أما مراكز الهبوط فيتواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط ثم فاركو في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط ثم البنك الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط.

اتحاد الكرة الجبلاية محمود ناجي