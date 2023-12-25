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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصربي: إصابة شرطيين واعتقال 35 من مثيري الشغب في بلجراد

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 متظاهرا خلال أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلجراد.

وقال فوتشيتش في تصريحات نقلتها قناة "بينك" المحلية: "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة والعديد من المصابين بجروح طفيفة. لقد رُشقوا بالحجارة التي يمكن أن تقتل شخصا حقا".

وأضاف فوتشيتش أن السلطات الصربية احتجزت أكثر من 35 من مثيري الشغب، مؤكدا أنه سيتم اعتقال أي شخص يشارك في أي أنشطة غير قانونية في أي مكان.

وأمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.

الرئيس الصربي اصابة شرطي مثيري الشغب بلجراد