المطران جورج شيحان يترأس القداس الاحتفالي لعيد الميلاد المجيد

ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة: نادر جورج، نبيل هب الريح، جو طيره، جورج خطار.

حيث قدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار.

وشكر مطران الكنيسة المارونية،فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي أناب عنه السيد محمد عاطف امين عام رئاسة الجمهورية، والعميد ايمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وهنأ المطران جورج شيحان الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة لفخامته، لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الانسانية واحترام الاخر والتنوع، كما نصلي من اجله ومن اجل كل المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وقال المطران جورج شيحان عند ميلاد المسيح- النور الذي يخرق الظلمات: يمحي الكآبة والحزن واليأس، ويحرر أسري الذات وأسري البشر والأيديولوجيات. نوره يشعل الإيمان، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة. فتمت نبوءة اشعياء " الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، وعلي الساكنين في بقاع الظلام أشرق عليهم نور " ( أش ٩:١).

وأضاف "شيحان" خلال الكلمة التي القاها مساء اليوم، يسعدني في هذه المناسبة أن اعرب لكم باسم أبرشية القاهرة المارونية وأقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، مخلص العالم وفادي الإنسان، بهجة القلوب ورجاء الشعوب. فنهتف معا: " ولد المسيح، هللويا".

وتابع شيحان: بان مجد الرب هو السلام الذي أنشده الملائكة ساعة الميلاد. فبات السلام يحمل اسمًا في التاريخ هو " يسوع المسيح " ويصبح عطية سماوية ثمينة توهب لنا جميعا، لنكون صانعي سلام.

ومن مدينة بيت لحم انطلقت رسالة السلام لتصل إلي كل انسان، وانطلقت رسالة المحبة لتمتد يد كل إنسان نحو أخيه في الانسانية.وأيضًا انطلقت رسالة الفرح التي ستعطي لكل منا معنا لوجوده.

وحضر القداس للتهنئة كلا من: السفير علي الحلبي سفير لبنان في جمهورية مصر العربية، الدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب عن الظاهر، الاستاذ ابراهيم المصري امين حزب مستقبل وطن بالظاهر، النائب النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ والوفد المرافق له، اللواء أحمد جمال رئيس حي الوايلي والظاهر، نائبا عن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كلا من: الكاتب الصحفي محمد أبو حسين أمين مساعد أمانة الإعلام بحزب المصريين الأحرار، الكاتب الصحفي مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي.

كما شارك بالحضور ايضا عدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والمجتمع المدني.

كما حضر إلي مقر ديوان أبرشية القاهرة المارونية لتقديم التهنئة وفد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مندوبه عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما ارسل ايضا الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وعضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفدا من كهنة الايبارشية لتقديم التهنئة.

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