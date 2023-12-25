إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا

أصيب مواطن فلسطيني، مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ترقوميا، غرب الخليل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في قدمه، نقل إثرها للمستشفى.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية،باستشهاد وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح يوم الأحد، قصفت قوات الاحتلال بشكل كثيف عبر مدفعيتها وطائراتها الحربية عدة مناطق شمال القطاع، وتحديدا بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.