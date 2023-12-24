"تعليم القاهرة " توجه باكتشاف المواهب وتفعيل الأنشطة الطلابية

عقدت همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً بمديرى الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية.

وحثت "أبو كيلة" خلال الاجتماع الحضور ، على التعاون المثمر ومواصلة عطاءهم لتحقيق الهدف السامي وهو صالح الطلاب والعملية التعليمية.

وشمل الاجتماع ما يلى :-

- التأكيد على أهمية دور مديري إدارة الخدمات لتواصلهم المباشر مع الطلاب.

- الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية فى جميع المدارس لأنها عصب العملية التعليمية.

- الإبداع والتفكير خارج الصندوق .

- اكتشاف المواهب ، والبحث عن التميز وانتقاء الأفضل ، مع تجنب الأهواء الشخصية .

- الإهتمام بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة .

- تنوع الأعمال المشاركة وعدم تكرار الفقرات فى المسابقات أو القطع الفنية فى المعارض .

- مناقشة التحديات واحتياجات العمل لبحثها ودراستها.

- عرض المعوقات والمشكلات ومناقشة سبل حلها .

- عرض الإقتراحات اللازمة لإنجاح العمل والتميز فيه .

- الإهتمام بجميع الأنشطة بنفس القدر لاستيعاب المواهب المتنوعة للطلاب ومراعاة الفروق الفردية .

- إدراج المشاركة المجتمعية لحل بعض المعوقات ولكن بشكل مقنن وطبقاً للقوانين بحيث تكون مستوفاة للإجراءات القانونية .

- الحرص على حصاد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية لأن النتائج هى ترجمة لجودة العمل .

- مناقشة مدى إستخدام التكنولوجيا الحديثة و التحول الرقمى .

- التنسيق بين جميع أعضاء العملية التعليمية للوصول إلى أفضل النتائج .

- الإستعداد لتفعيل الأنشطة خلال نصف العام ومناقشة خطة الفصل الدراسى الثانى .

وفى ختام الإجتماع تقدمت مدير عام الشئون التنفيذية بالشكر للحضور ، مؤكدة على أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، متمنية لهم مزيداً من النجاح والتقدم كما شكرها الجميع لحرصها على تذليل كافة الصعاب والمعوقات لضمان مستوى أفضل للأنشطة الطلابية بالقاهرة .