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الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة " توجه باكتشاف المواهب وتفعيل الأنشطة الطلابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً بمديرى الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية.

 وحثت "أبو كيلة" خلال الاجتماع الحضور ، على التعاون المثمر ومواصلة عطاءهم لتحقيق الهدف السامي وهو صالح الطلاب والعملية التعليمية.

وشمل الاجتماع ما يلى :- 

- التأكيد على أهمية دور مديري إدارة الخدمات لتواصلهم المباشر مع الطلاب.

- الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية فى جميع المدارس لأنها عصب العملية التعليمية.

- الإبداع والتفكير خارج الصندوق .

- اكتشاف المواهب ، والبحث عن التميز وانتقاء الأفضل ، مع تجنب الأهواء الشخصية .

- الإهتمام بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة .

- تنوع الأعمال المشاركة وعدم تكرار الفقرات فى المسابقات أو القطع الفنية فى المعارض .

- مناقشة التحديات واحتياجات العمل لبحثها ودراستها.

- عرض المعوقات والمشكلات ومناقشة سبل حلها .

- عرض الإقتراحات اللازمة لإنجاح العمل والتميز فيه .

- الإهتمام بجميع الأنشطة بنفس القدر لاستيعاب المواهب المتنوعة للطلاب ومراعاة الفروق الفردية .

- إدراج المشاركة المجتمعية لحل بعض المعوقات ولكن بشكل مقنن وطبقاً للقوانين بحيث تكون مستوفاة للإجراءات القانونية .

- الحرص على حصاد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية لأن النتائج هى ترجمة لجودة العمل .

- مناقشة مدى إستخدام التكنولوجيا الحديثة و التحول الرقمى .

- التنسيق بين جميع أعضاء العملية التعليمية للوصول إلى أفضل النتائج .

- الإستعداد لتفعيل الأنشطة خلال نصف العام ومناقشة خطة الفصل  الدراسى الثانى .

 وفى ختام الإجتماع تقدمت مدير عام الشئون التنفيذية بالشكر للحضور ، مؤكدة على أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، متمنية لهم مزيداً من النجاح والتقدم كما شكرها الجميع لحرصها على تذليل كافة الصعاب والمعوقات لضمان مستوى أفضل للأنشطة الطلابية بالقاهرة .

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