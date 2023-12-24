وزارة العمل: المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة هدفها تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم

قالت الشيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن العمالة غير المنتظمة هي كل عمل لا يتطلب الاستمرارية أكثر من 6 أشهر متصلة، بحيث ينتهي بمجرد انتهائه، وتتضمن عمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر والعمالة المؤقتة.

وأضافت "عبدالله"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الخدمات المقدمة من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة كثيرة للغاية، سواء خدمات اجتماعية وصحية على مدار العام للعامل المسجل، سواء بمنح دورية أو رعاية صحية أو إجراء عمليات أو إشاعات وتحليلات، ولا يتحمل العامل أي تكاليف.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة جاءت استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة على نحو خاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، والتحول الرقمي لخدمات وزارة العمل ككل، وملف العمالة غير المنتظمة على نحو خاص.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية التي تُعَدّ حاليا، هي عبارة عن تحويل من الوضع القائم، المتمثل في الورقي، إلى ملف إلكتروني، بحيث تكون الخدمة كاملة إلكترونية بدون إجراءات معقدة لتسهيل تقديم الخدمة.