شعبة السكر: انخفاض ملحوظ في الأسعار بدءًا من يناير

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء أزمة سلعة السكر، مشيرا إلى أنه تم توفيره في الأسواق بنسبة 75%.

وأضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه لابد من مراقبة الأسواق وضبط الحركة فيه لمتابعة الأسعار وعدم التلاعب بها والتأثير على المواطن المصري، لافتا إلى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا وجود نقص بها.

وأعلن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بدءا من شهر يناير من العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضا ملحوظا، يأتي ذلك مع بدء موسم حصاد قصب السكر ثم موسم حصاد البنجر في شهر فبراير المقبل ، مبينا أنه لا يوجد أزمة في توفير السلع.

وتوقع عضو شعبة العامة للمواد الغذائية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع بداية العام الجديد انخفاض أسعار السلع، وذلك مع إتاحتها، لافتا إلى أن لافتا إلى عدم مراقبة السلع في الأسواق يؤدي إلى زيادة سعرها.