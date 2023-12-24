خالد عبد العزيز: إذاعة جلسات الحوار الوطني بنى ثقة وأكسبه شفافية لدى المواطن

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه مع بداية جلسات الحوار الوطني ووجود الشخصيات الموجودة في جلسات الحوار وإذاعة الحوار على الهواء والفرص متساوية بين جميع التيارات بدأت الثقة تبنى والمشاركة كانت مطلوبة من الجميع.

وأوضح خالد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني حصلوا على حقوقهم في الإعراب عن رأيهم، مشددًا على أن إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء أكسبه شفافية وأهمية لدى المواطن، موضحًا أنه تم اختيار المشاركين في الحوار الوطني بدقة شديدة نتج عنها ثراء وتنوع.

وأضاف أن المحور المجتمعي متشعب وله فروع عديدة، وداخل المحور المجتمعي كان أكثر رغبات في الحديث وتقديم أوراق من نسب الثقافة والهوية الوطنية، موضحا أن الأفكار الغريبة الموجودة في العالم نتيجة التكنولوجيا وتصل للجميع جعلت الأسرة المصرية في منتهى القلق على انتشار هذه الأفكار الغريبة، وكان هناك حديث عن بناء الفكر والوعي والشخصية والهوية ليكون حائط صد للأفكار الغريبة.