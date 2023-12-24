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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
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أعلن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، فى عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الأحد.

وأضاف المصدر: "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".
وبين المصدر أنه تم العثور على (537) ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و(888) كف حشيش، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأى مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

الأردن حرس الحدود تهريب المواد المخدرة لقوات المسلحة الأردنية