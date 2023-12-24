45 ألف مواطن يتلقون خدمات طبية بالوحدة الصحية في قرية الشعراء بدمياط

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط الوحدة الصحية بقرية الشعراء حيث زار قسم الاستقبال و تابع الانضباط الادارى بالمركز وتابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالشعراء تخدم ٤٤١٧٠ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة وهى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية عيادة الأسنان والصيدلية والمعمل وخدمات مكافحة الامراض المتوطنة ومتابعة الأطفال تحت ٥ سنوات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية للأطفال وتحليل الغدة الدرقية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات مكتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.



خدمات صحة البيئة والتثقيف الصحي

وتقدم الوحدة خدمات مبادرات الصحة العامة و تشمل دعم صحة المرأة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - صحة الأم والجنين و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة)

واصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة.

