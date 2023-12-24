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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يؤكد دعمه لضحايا الحروب والجوع والفقر

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس،اليوم الأحد، دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر.

ودعا البابا فرنسيس في كلمته بمناسبه احتفالات الكريسماس - وفقا لما أوردته وكالة الايطالية "أنسامد"، لعدم الخلط بين الاحتفال والنزعة الاستهلاكية، مناشدا بمشاركة الاحتفالات مع من يفتقرون للضروريات.

وأضاف بابا الفاتيكان "أننا نفكر أيضا في كل من يعاني من الفقر والجوع والعبودية".

وفي سياق آخر، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، أن حكومتها تعمل جاهدة لتحسين حياة الشعب الإيطالي.

وقالت ميلوني في رسالة عبر الفيديو بمناسبة احتفالات الكريسماس، إن"الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساعدة البلاد خلال الفترة الراهنة الصعبة التي نجد أنفسنا فيها ".

وأعربت رئيسة وزراء ايطاليا عن املها أن تكون الاحتفالات خلال العام الجديد مليئة بالحماس والسلمية.

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