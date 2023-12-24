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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جبران يترأس الاجتماع التنفيذي لنقابة البترول... صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الاحد بمقر النقابة العامة، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي،  وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول.

بحضور احمد السروجى الأمين العام، رابح عسل نائب الرئيس، عايده محى الدين نائب الرئيس لشئون المرأه، عباس صابر أمين الصندوق، اشرف المحروقى عضو المجلس، سعيد زكريا نائب الرئيس للسويس، أحمد مبارك نائب الرئيس للاسكندرية، حسام فاروق امين العلاقات الخارجية، احمد نسيم امين الصندوق المساعد، محسن جبر الأمين العام المساعد، هيثم زاد الدين أمين الإعلام، احمد الجوهرى امين الشباب، محمود موسى امين الخدمات، عبد الله مشهور امين العلاقات العامة، صبرى عبد العزيز امين الشئون الطبية، محمد يسرى امين العضوية والتنظيم، محمد صلاح امين التثقيف والتدريب، اعضاء المجلس التنفيذي لنقابة البترول.

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع الية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الانتاج والحفاظ علي حقوق العمال ومكتسابتهم.

واكد محمد جبران خلال الاجتماع، السعي الدائم علي توفير مميزات للعاملين، مطالبا اللجان النقابية بالدعم الكامل والاستماع الي متطلبات العاملين، والعمل علي التواصل الدائم معهم، وحسهم علي دفع عجلة الانتاج، والمحافظة علي استقرار الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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