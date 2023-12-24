إدارة فيوتشر تحفز اللاعبين للتأهل لنهائي السوبر المصري

طالبت إدارة فيوتشر، من الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة الأول، بالتأهل لنهائي السوبر المصري، وذلك بالفوز على حساب فريق بيراميدز غدا الإثنين في نصف نهائي السوبر الذي سيقام بالإمارات.

ووعدت الإدارة اللاعبين بصرف مكافآت خاصة حال نجاحهم في الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وأن الإدارة تثق في قدرات اللاعبين في تحقيق الفوز.

وضمت بعثة فيوتشر ٢٤ لاعب فى السوبر المصري وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ويواجه فريق فيوتشر، نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.