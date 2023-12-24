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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسنى يحيي حفل رأس السنة بتركيا

تامر حسني
تامر حسني
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يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل رأس السنة بتركيا، وذلك يوم 30 ديسمبر المقبل، ويقدم تامر مجموعة كبيرة من أغانية مع فقرات إستعراضية إعتاد عليها جمهوره خلال حفلاته.

يأتى الحفل بعد فترة توقف كبير للفنان تامر حسنى هو ومجموعة من المطربين الذين أوقفوا الحفلات الغنائية لفترة، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، وذلك بعد المجازر التى تعرض لها وخاصة قطاع غزة على يد العدوان الإسرائيلى المجرم.

يذكر أن الفنان تامر حسنى شارك فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "تاج" وهو من طبيعة أفلام السوبر هيرو، الفيلم بطولة دينا الشربينى، تامر حسنى، هالة فاخر،عمرو عبدالجليل، ساندى والإخراج سارة وفيق.

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