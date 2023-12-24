التموين: فتح 8215 منفذا لمشروع "جمعيتي" خلال المراحل الأربعة

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إنه تم الموافقة علي فتح 8215 منفذا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربعة، مشيرًا إلى أنه يكون بذلك قد تم الانتهاء من المرحلة الرابعة ويجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة بالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة “حياة كريمة” بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

كان قد أصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة - المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة وفحص طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه لمديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

وستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كل الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، وبعد ذلك يتم التوجه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة خلال الشهرين المقبلين.