الغرف التجارية: الحكومة تبذل جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة الجديدة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نجاح مصر في جذب استثمارات عربية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، يؤكد ريادة مصر إقليميا في قطاع الطاقة المتجددة، كما يؤكد على اهتمام مصر بالاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدم الدولة المزيد من الحوافز لمستثمري هذا القطاع، وهو ما يؤكد على توجه الدولة القوي تجاه الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الفيومي، أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هو من أكثر الاستثمارات انتشارا خلال هذه الفترة على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل توجه الحكومات العالمية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بسبب التحديات المناخية، ومحاولة الدول معالجة قضايا المناخ.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية.

ووفقا للاتفاقية سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.