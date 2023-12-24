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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين صبرى تكشف تفاصيل الحوار مع النجم العالمى "جونى ديب"

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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كشفت الفنانة ياسمين صبرى تفاصيل اللقاء الذى جمع بينها وبين الفنان العالمى چونى ديب، وكواليس الحوار الذى دار بينهم.

وعلقت فى تصريحات تلفزيونية “كلمته عن مشكلته مع "أمبر هيرد"، لأن حاسه أنه إتظلم جداً، خصوصاً التعامل مع الشخصيات المشهورة بيبقى فيه قسوة فى  الأحكام".

وتابعت "قولتله أنا عارفه إنك إتظلمت وانك عشت كابوس فى الفترة دى، وأنا عملت كده عشان كنت محتاجه أوصله النقطة الإنسانية وانى حاسه بيه وبتعامل معه إنسانياً مش كحد مشهور".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وفاء عامر، والإخراج رامى إمام.

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