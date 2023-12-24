هيئة الجودة الروسية: أكثر من ربع الروس يفضلون المنتجات الحلال رغم أن المسلمين 15% فقط

أشار رئيس هيئة الجودة الروسية مكسيم بروتاسوف إلى أن أكثر من ربع الروس يفضلون شراء المنتجات التي تحمل علامة "حلال"، رغم أن عدد المسلمين في البلاد 15% فقط.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأضاف بروتاسوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "عدد المستهلكين الذين يختارون المنتجات الحلال أعلى بكثير من عدد المسلمين في بلادنا الذين يشكلون حوالي 15% من المجتمع الروسي".

وأشار إلى أن أكثر من ربع المستهلكين الروس أكدوا أنهم يفضلون المنتجات التي تحمل علامة "حلال"، لثقتهم بأن هذه المنتجات حصلت على شهادات جودة إضافية من الهيئات الرقابية الروسية.

وأضاف أن الهيئة تتوقع المنتجات الروسية الحلال رواجا في البلدان الأجنبية بفضل جودتها العالية والرقابة الصارمة على المواصفات في روسيا.

في وقت سابق، حصل أول مطعم حلال في روسيا على شهادة مطابقة معايير الشريعة الإسلامية من هيئة حماية المستهلك الروسية بمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، ليصبح أول مطعم يسجل رسميا علامة منتجه الحلال.

وفي أكتوبر الماضي حازت أكبر شركة حلويات في روسيا "أوبيدينينيه كانديتري" شهادة حلال، حيث تنتج الشوكولا الروسية الشهيرة "أليونكا"، وذلك على المنتجات المصنعة في منشآة الشركة بمعمل "كراسني أوكتيابر" العريق للحلوى.