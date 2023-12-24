محافظ الأقصر يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية بالحبيل.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل، للوقوف على سير الأعمال بالمحطة، وذلك برفقة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وقام المحافظ خلال الجولة بمتابعة الأعمال داخل المحطة والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وتخدم سكان مدينتي الأقصر والبياضية، من خلال 17 محطة رفع صرف صحي، ويجري حاليا التجهيز لدخول عدد 3 محطات رفع صرف صحي في الخدمة ليصبح إجمالي المحطات التي تصب في محطة معالجة الحبيل 20 محطة رفع صحي من بينهم 5 محطات رئيسية.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة بتفقد مشروع المشاتل بالغابات الشجرية، والمرور على المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال وأحواض الترسيب الابتدائي والمرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائي ومبنى الطلمبات وأحواض برك الأكسدة.

وخلال الجولة، فرض موقف طارئ بواسطة اللواء أحمد محمد رمضان، عبارة عن تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة الحبيل وكيفية التعامل وتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة وتشغيلها في وقت قياسي وذلك لاختبار كفاءة المحطة وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.

وتفقد المحافظ، معمل محطة المعالجة بالحبيل والذي يعد المعمل الرئيسي لإجراء التحاليل الخاصة بالسيب النهائي للمحطة ويتكون من معمل كيمائي ومعمل بكتريولوجي لإجراء كافة التحاليل الخاصة بمراقبة جودة التشغيل حيث أن المعمل حاصل على شهادة الجودة الايزو 17025، كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية داخل محطة معالجة الحبيل بقدرة 70 ك .وات، والتي تم إنشائها بغرض ترشيد الطاقة.

كما توجه المحافظ لتفقد محطة مياه الشرب بالرضوانية بطاقة إنتاجية 10000 م3/ يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، والتي تعمل بتكنولوجيا الترشيح الفائق UF والتي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة، حيث تابع المحافظ الأعمال داخل المحطة، كما تم تنفيذ تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور بالمحطة.

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