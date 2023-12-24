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الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 456 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000  طن بضائع، 365 شاحنة و20 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقيال  السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة الحرية  وغادرت السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس كما تم تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1510 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا