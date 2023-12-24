ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليمن: ضبط أسلحة للحوثيين في قارب خشبي بالبحر الأحمر

اسلحة
اسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإعلام العسكري اليمني عن ضبط أسلحة للحوثيين في قارب خشبي بالبحر الأحمر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقى معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية عن أسلحة وذخائر مهربة لميليشيا الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها، متابعًا أن شرطة خفر السواحل كثفت دورياتها البحرية والساحلية، وتمكنت من الوصول إلى الهدف، حيث تم ضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر.

الإعلام العسكري اليمني البحر الاحمر ميليشيا الحوثي أسلحة وذخائر مهربة