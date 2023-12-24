اليمن: ضبط أسلحة للحوثيين في قارب خشبي بالبحر الأحمر

أعلن الإعلام العسكري اليمني عن ضبط أسلحة للحوثيين في قارب خشبي بالبحر الأحمر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقى معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية عن أسلحة وذخائر مهربة لميليشيا الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها، متابعًا أن شرطة خفر السواحل كثفت دورياتها البحرية والساحلية، وتمكنت من الوصول إلى الهدف، حيث تم ضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر.