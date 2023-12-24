قرار جمهوري بتعيين 332 نائبا ومندوبا بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 557 لسنة 2023، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1927 وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2023/10/30 بتعيين 332 نائبا ومندوبا بمجلس الدولة

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأحد 24 ديسمبر.

