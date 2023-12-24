ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتعيين 332 نائبا ومندوبا بمجلس الدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 557 لسنة 2023، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1927 وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2023/10/30  بتعيين 332 نائبا ومندوبا بمجلس الدولة
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأحد 24 ديسمبر.
 

السيسي الدستور