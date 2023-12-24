ميكالي يحدد موعد عودته للقاهرة

يعود ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلي القاهرة يوم 3 يناير المقبل بعد انتهاء الإجازة لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.



وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي اتحاد الكرة بتحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل، والتواصل مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية حتى لا تتكرر معاناة المنتخب في معسكره الأخيرة والذى خاضه دون وديات.



ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.



واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.