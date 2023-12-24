أستاذ آثار: دير المحرق في نفس أهمية أديرة القدس

قال الدكتور عزت حبيب صليب، أستاذ الآثار والترميم، إن دير المحرق، واحد من أهم الأديرة على مستوى العالم المسيحي كله، وليس على المستوى المصري فقط، ذلك لأن هذا الدير عاشت فيه العائلة المقدسة أطول فترة وهي 6 أشهر و5 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأحد: الدير المحرق أيضا، بارك فيه السيد المسيح أول مسبح في التاريخ، حتى قبل فلسطين، وهو المسبح الصخري، وحقق نبؤة على الصخرة التي جلس عليها في هذا المسبح، أنه سيكون هناك مذبحة في وسط أرض مصر.

وأكد أستاذ الآثار والترميم، أن دير المحرق من أهم الأماكن التي عاصرت حياة السيد المسيح، وهي في نفس أهمية أديرة القدس التي عاش فيها وأصبحت مقدسة، لذلك تعتبر زيارة دير المحرق "قدسا ثانيا"، ومن لم يستطع زيارة القدس في فلسطين، يكفيه زيارة دير المحرق، حتى أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يقول بأن زيارة مصر هي زيارة قدسا ثانية، ومكملة لزيارة القدس