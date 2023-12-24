أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 09:20 ص

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 24 ديسمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,486 جنيه للشراء، و3,463 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3040 جنيها للشراء، و3050 جنيها للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2614 جنيها للجرام للشراء، و2602 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,033 جنيه للشراء، و2,020 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.400 جنيه للشراء، و24,240 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الأونصة نحو 108,406 جنيه للشراء، و107,695 جنيه للبيع.